Перед началом саммита Путина и Трампа ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Это произошло менее чем за час до начала переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где среди прочего будет обсуждаться мирное урегулированию кризиса на Украине.

Как сообщают жители Донецка, в результате обстрела обрушилась часть дома в Киевском районе. Под завалами могут находиться люди. По предварительным данным один мирный житель погиб, еще двое получили ранения, сообщают местные СМИ.

Сейчас на месте работают спасатели. Официальные данные о последствиях удара пока не поступали.