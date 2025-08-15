Встреча Путина и Трампа
15 августа, 18:28

Перед началом саммита Путина и Трампа ВСУ ударили по жилому дому в Донецке

Обложка © Telegram / «Типичный Донецк»

Вооружённые силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Это произошло менее чем за час до начала переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где среди прочего будет обсуждаться мирное урегулированию кризиса на Украине.

Как сообщают жители Донецка, в результате обстрела обрушилась часть дома в Киевском районе. Под завалами могут находиться люди. По предварительным данным один мирный житель погиб, еще двое получили ранения, сообщают местные СМИ.

Сейчас на месте работают спасатели. Официальные данные о последствиях удара пока не поступали.

Напомним, за последние два дня ВСУ активизировали удары по гражданской инфраструктуре на территории России. Были атакованы Ростов-на-Дону, Белгород и Курск.

