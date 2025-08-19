Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских дрона над Белгородом и Чёрным морем
Обложка © Telegram/Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны в течение 19 августа уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение дня 19 августа с 11:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины обстреляли храм в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области во время богослужения. Инцидент произошёл 19 августа, в день праздника Яблочного Спаса. В результате атаки пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. Удар пришёлся по Храму Покрова Пресвятой Богородицы.