Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 16:38

Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских дрона над Белгородом и Чёрным морем

Обложка © Telegram/Минобороны

Обложка © Telegram/Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны в течение 19 августа уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение дня 19 августа с 11:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», говорится в сообщении.

ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие
ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины обстреляли храм в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области во время богослужения. Инцидент произошёл 19 августа, в день праздника Яблочного Спаса. В результате атаки пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь. Удар пришёлся по Храму Покрова Пресвятой Богородицы.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar