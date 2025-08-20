Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 00:20

Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над Воронежской областью около семи украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, дроны ликвидировали в городском округе и в одном из районов области.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

В областной администрации уточнили, что по предварительным данным налёт обошёлся без пострадавших и разрушений на земле. Однако опасность атаки БПЛА продолжает действовать в Воронежской области.

Аэропорты Самары, Саратова и Волгограда закрыли после полуночи 20 августа
Аэропорты Самары, Саратова и Волгограда закрыли после полуночи 20 августа

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 23 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Налёт отражали три часа до полуночи 20 августа.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar