Семь беспилотников сбили силы ПВО и РЭБ над Воронежской областью

Российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над Воронежской областью около семи украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, дроны ликвидировали в городском округе и в одном из районов области.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

В областной администрации уточнили, что по предварительным данным налёт обошёлся без пострадавших и разрушений на земле. Однако опасность атаки БПЛА продолжает действовать в Воронежской области.