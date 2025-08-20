Боец самообороны и мирный житель пострадали при налёте БПЛА ВСУ на Белгородчину

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ — ранены мирный житель и боец самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в результате обстрела села Борки наш боец получил ранение. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Вследствие прилётов снарядов повреждено остекление социального объекта. Также перебита линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — написал глава области.

В Бочковке беспилотник атаковал частный дом — ранен мужчина. Его везут в областную больницу. В Шебекино дрон взорвался на парковке — пострадали семь машин. В Новой Таволжанке выбиты окна частного дома. В Муроме повреждены окна, крыши и постройки шести домов, перебита газовая труба.

В Червоной Дибровке пострадал коммерческий объект — повреждены стекла и оборудование. В Байцурах пробита крыша дома. В Грузском повреждены окна, фасад и кровля двух домов. В Криничном посечён кузов автомобиля.

Сотрудники экстренных служб продолжают уточнять последствия атаки.