20 августа, 07:52

На Западе признали российские системы борьбы с дронами самыми мощными в мире

Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Российские вооружённые силы располагают наиболее эффективными в мире средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такую оценку дал Джастин Бронк, эксперт лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в разговоре с американским изданием Defense News.

По словам специалиста, лишь незначительная часть из множества дронов, запускаемых украинскими подразделениями, в конечном счёте достигает намеченных объектов. Ещё меньшее количество беспилотников, по его мнению, наносит сколько-нибудь существенный урон.

Бронк пришёл к заключению, что на текущий момент войска России обладают самыми мощными в мире комплексами противодействия дронам. Помимо средств радиоэлектронной борьбы, новейших образцов пехотного вооружения и систем противовоздушной обороны малого радиуса, издание отмечает успешное применение российскими военными специальных противодроновых сетей и металлических решёток, которые используются для защиты техники от атак с воздуха.

Ранее сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю приземлил почти 1000 украинских дронов. Life.ru публиковал видео работы этой системы РЭБ.

Никита Никонов
