На Западе признали российские системы борьбы с дронами самыми мощными в мире
Эксперт RUSI Бронк: У России самые мощные системы борьбы с дронами в мире
Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Российские вооружённые силы располагают наиболее эффективными в мире средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такую оценку дал Джастин Бронк, эксперт лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в разговоре с американским изданием Defense News.
По словам специалиста, лишь незначительная часть из множества дронов, запускаемых украинскими подразделениями, в конечном счёте достигает намеченных объектов. Ещё меньшее количество беспилотников, по его мнению, наносит сколько-нибудь существенный урон.
Бронк пришёл к заключению, что на текущий момент войска России обладают самыми мощными в мире комплексами противодействия дронам. Помимо средств радиоэлектронной борьбы, новейших образцов пехотного вооружения и систем противовоздушной обороны малого радиуса, издание отмечает успешное применение российскими военными специальных противодроновых сетей и металлических решёток, которые используются для защиты техники от атак с воздуха.
Ранее сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю приземлил почти 1000 украинских дронов. Life.ru публиковал видео работы этой системы РЭБ.