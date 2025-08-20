Российские вооружённые силы располагают наиболее эффективными в мире средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такую оценку дал Джастин Бронк, эксперт лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в разговоре с американским изданием Defense News.

По словам специалиста, лишь незначительная часть из множества дронов, запускаемых украинскими подразделениями, в конечном счёте достигает намеченных объектов. Ещё меньшее количество беспилотников, по его мнению, наносит сколько-нибудь существенный урон.

Бронк пришёл к заключению, что на текущий момент войска России обладают самыми мощными в мире комплексами противодействия дронам. Помимо средств радиоэлектронной борьбы, новейших образцов пехотного вооружения и систем противовоздушной обороны малого радиуса, издание отмечает успешное применение российскими военными специальных противодроновых сетей и металлических решёток, которые используются для защиты техники от атак с воздуха.