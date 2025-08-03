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Регион
3 августа, 10:55

«Купол Донбасса» за неделю приземлил почти 1000 украинских дронов

Глава ДНР Пушилин: За неделю система РЭБ подавила 925 дронов ВСУ в Донбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

За последние семь дней система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала 925 террористических атак со стороны украинских боевиков. В воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой было уничтожено 364 беспилотных летательных аппарата, а над Горловкой — 561. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Результаты работы РЭБ. Видео © Telegram /Пушилин Д.В.

В ночь на 29 июля противник осуществил масштабный налёт с использованием самолётных дронов. ВСУ применили свыше 30 ложных беспилотников, созданных для отвлечения средств РЭБ и взлома систем противовоздушной обороны. После этого последовала волна из более чем 130 боевых дронов, направленных на объекты жизненно важной инфраструктуры — электроподстанции, узлы водоснабжения и станции наполнения цистерн с водой для населения.

Особое внимание уделяется тактике применения роями FPV-дронов с самодельными взрывчатыми устройствами в районе Горловки. Система «Купол Донбасса» фиксировала до 50 одновременных запусков, направленных на жилые кварталы и городские объекты.

«На местах падения подавленных беспилотников работали взрывотехники регионального Управления ФСБ России. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены», — написал Пушилин.

Воронки вместо ротации: Подкрепление ВСУ уничтожено в 10 метрах от места назначения
Воронки вместо ротации: Подкрепление ВСУ уничтожено в 10 метрах от места назначения

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики заявил, что украинские военнослужащие взорвали промышленную инфраструктуру шахты Краснолиманская. В середине 2024 года там добывали от 80 до 100 тысяч тонн угля в месяц.

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Владимир Озеров
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