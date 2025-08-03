Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 10:23

Воронки вместо ротации: Подкрепление ВСУ уничтожено в 10 метрах от места назначения

Российские ВС сорвали ротацию украинских солдат точным ударом дрона

Обложка © Группа «Шрама» 204 полк СпН «Ахмат»

Обложка © Группа «Шрама» 204 полк СпН «Ахмат»

Российские военные при помощи беспилотников помешали украинским боевикам провести очередную ротацию. Операторы БПЛА из группы «Шрама» подразделения «Ахмат» ВС РФ нанесли точный удар по скоплению личного состава ВСУ.

ВС РФ помешали ротации в ВСУ. Видео © Группа «Шрама» 204 полк СпН «Ахмат»

Украинские военнослужащие, прибывшие на ротацию, не дошли до позиций около 10 метров, когда их настиг российский удар. Российский дрон-разведчик позже заснял последствия нашей атаки. На месте прилёта осталось несколько больших воронок, ВСУ так и не смогли провести ротацию.

Жители Дружковки помогли российским военным разнести в щепки военкомат
Жители Дружковки помогли российским военным разнести в щепки военкомат

Ранее сообщалось, что украинские военные из взвода 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались сбежать с позиций под Январским в Днепропетровской области, однако их настиг точный удар российской авиабомбы.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar