Воронки вместо ротации: Подкрепление ВСУ уничтожено в 10 метрах от места назначения

Украинские военнослужащие, прибывшие на ротацию, не дошли до позиций около 10 метров, когда их настиг российский удар. Российский дрон-разведчик позже заснял последствия нашей атаки. На месте прилёта осталось несколько больших воронок, ВСУ так и не смогли провести ротацию.