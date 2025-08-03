Воронки вместо ротации: Подкрепление ВСУ уничтожено в 10 метрах от места назначения
Российские ВС сорвали ротацию украинских солдат точным ударом дрона
Обложка © Группа «Шрама» 204 полк СпН «Ахмат»
Российские военные при помощи беспилотников помешали украинским боевикам провести очередную ротацию. Операторы БПЛА из группы «Шрама» подразделения «Ахмат» ВС РФ нанесли точный удар по скоплению личного состава ВСУ.
ВС РФ помешали ротации в ВСУ. Видео © Группа «Шрама» 204 полк СпН «Ахмат»
Украинские военнослужащие, прибывшие на ротацию, не дошли до позиций около 10 метров, когда их настиг российский удар. Российский дрон-разведчик позже заснял последствия нашей атаки. На месте прилёта осталось несколько больших воронок, ВСУ так и не смогли провести ротацию.
Ранее сообщалось, что украинские военные из взвода 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались сбежать с позиций под Январским в Днепропетровской области, однако их настиг точный удар российской авиабомбы.