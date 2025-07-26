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26 июля, 08:37

Российская авиабомба «догнала» бойцов ВСУ, бежавших с позиций под Днепропетровском

ТАСС: Один удар ФАБ уничтожил сбежавший взвод ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные из взвода 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались сбежать с позиций под Январским в Днепропетровской области, однако их настиг точный удар российской авиабомбы. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«В районе Новосёловки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — говорится в заявлении.

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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ нанесли удар авиационной бомбой ФАБ по селу Великомихайловка Днепропетровской области, накрыв там целое подразделение ВСУ, которое тренировали в Великобритании.

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Татьяна Миссуми
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