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3 августа, 08:28

ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР

Кимаковский: ВСУ частично подорвали инфраструктуру шахты Краснолиманская в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mishainik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mishainik

Украинские военные осуществили подрыв промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская», являющейся вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Об этом TАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Краснолиманская» находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.

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Ранее Life.ru рассказал, что ВСУ нанесли удар по шахте имени Засядько в Донецке. Из-за атаки в административном здании начался пожар. По предварительным данным, армия противника ударила по шахте с помощью РСЗО HIMARS. А до этого мишенью ВСУ стало шахтоуправление «Покровское».

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Наталья Афонина
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