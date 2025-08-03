ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР

Украинские военные осуществили подрыв промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская», являющейся вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Об этом TАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Краснолиманская» находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.