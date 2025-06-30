ВСУ атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное под Красноармейском. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

Кимаковский сообщил, что украинские вооружённые формирования осуществили частичный подрыв горно-обогатительной фабрики и главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское», а также уточнил, что эти объекты оставались на территории населённого пункта Удачное.

«Украинские вооружённые формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, это уже третий случай разрушения вентиляционных систем предприятия — два других ствола были уничтожены ВСУ при отступлении из района. Шахта «Покровское», расположенная в 15 км от Красноармейска, является стратегическим объектом по добыче коксующегося угля, ранее поставлявшегося на экспорт.