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Регион
30 июня, 06:59

ВСУ взорвали главный вентствол шахтоуправления «Покровское» в Удачном

Кимаковский: ВСУ нанесли удар по шахте «Покровское» в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

ВСУ атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное под Красноармейском. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

Кимаковский сообщил, что украинские вооружённые формирования осуществили частичный подрыв горно-обогатительной фабрики и главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское», а также уточнил, что эти объекты оставались на территории населённого пункта Удачное.

«Украинские вооружённые формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, это уже третий случай разрушения вентиляционных систем предприятия — два других ствола были уничтожены ВСУ при отступлении из района. Шахта «Покровское», расположенная в 15 км от Красноармейска, является стратегическим объектом по добыче коксующегося угля, ранее поставлявшегося на экспорт.

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Алиса Хуссаин
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