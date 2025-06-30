ВСУ взорвали главный вентствол шахтоуправления «Покровское» в Удачном
Кимаковский: ВСУ нанесли удар по шахте «Покровское» в ДНР
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ВСУ атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное под Красноармейском. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
Кимаковский сообщил, что украинские вооружённые формирования осуществили частичный подрыв горно-обогатительной фабрики и главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское», а также уточнил, что эти объекты оставались на территории населённого пункта Удачное.
«Украинские вооружённые формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское», — отметил советник главы ДНР.
По его словам, это уже третий случай разрушения вентиляционных систем предприятия — два других ствола были уничтожены ВСУ при отступлении из района. Шахта «Покровское», расположенная в 15 км от Красноармейска, является стратегическим объектом по добыче коксующегося угля, ранее поставлявшегося на экспорт.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ сообщил о неофициальном использовании русского языка в армии. Несмотря на законодательный запрет, командный состав Вооружённых сил Украины продолжает использовать русский язык в повседневном общении после мероприятий.