Бывший украинский военный рассказал, на каком языке общаются командиры ВСУ

Вопреки законодательным ограничениям в украинской армии после официальных собраний и построений, командный состав продолжает использовать русский язык в общении. Об этом рассказал бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, ещё на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой [ДНР], в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — рассказал боец.

Он считает, что после того, как построения стали проводиться на русском языке, все местные командиры ВСУ, вероятно, перешли совсем на русский язык в работе.