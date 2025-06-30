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Регион
30 июня, 06:35

Бывший украинский военный рассказал, на каком языке общаются командиры ВСУ

Бывший боец ВСУ: Украинские командиры общаются между собой на русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Вопреки законодательным ограничениям в украинской армии после официальных собраний и построений, командный состав продолжает использовать русский язык в общении. Об этом рассказал бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

«Когда вышел закон — большая часть руководства где-то на собраниях, ещё на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой [ДНР], в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине», — рассказал боец.

Он считает, что после того, как построения стали проводиться на русском языке, все местные командиры ВСУ, вероятно, перешли совсем на русский язык в работе.

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А ранее глава одесской администрации Геннадий Труханов в споре с местными жителями о памятнике поэту Александру Пушкину заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке.

Мария Любицкая
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