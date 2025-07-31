Постньюс: В Кузбассе доступной для трудоустройства осталась лишь одна шахта

На фоне накопившихся запасов нереализованного угля, которые к июлю 2025 года достигли около 100 миллионов тонн, угольная отрасль в России столкнулась с острой стагнацией. Часть шахт прекратила работу, превратившись в склады, сообщили «Постньюс» горняки из Кузбасса.

По их словам, единственным предприятием в регионе, где ещё можно устроиться на работу, остаётся шахта имени В. Д. Ялевского. Однако из-за потока соискателей её штат уже существенно переполнен.

«Желающих слишком много, а мест почти нет. Сокращённых специалистов уже давно больше тысячи», — рассказали шахтёры.

Бывший сотрудник находящейся на грани банкротства шахты «Спиридоновская» предупредил, что нынешний кризис грозит тяжёлыми отложенными последствиями.

«Уголь сейчас не нужен, но понадобится через полгода. А просто вернуться и снова начать добычу не получится — без людей, без опыта, без инфраструктуры это невозможно», — приводит слова собеседника «Постньюс».