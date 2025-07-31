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Регион
31 июля, 08:57

Постньюс: В Кузбассе доступной для трудоустройства осталась лишь одна шахта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

На фоне накопившихся запасов нереализованного угля, которые к июлю 2025 года достигли около 100 миллионов тонн, угольная отрасль в России столкнулась с острой стагнацией. Часть шахт прекратила работу, превратившись в склады, сообщили «Постньюс» горняки из Кузбасса.

По их словам, единственным предприятием в регионе, где ещё можно устроиться на работу, остаётся шахта имени В. Д. Ялевского. Однако из-за потока соискателей её штат уже существенно переполнен.

«Желающих слишком много, а мест почти нет. Сокращённых специалистов уже давно больше тысячи», — рассказали шахтёры.

Бывший сотрудник находящейся на грани банкротства шахты «Спиридоновская» предупредил, что нынешний кризис грозит тяжёлыми отложенными последствиями.

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«Уголь сейчас не нужен, но понадобится через полгода. А просто вернуться и снова начать добычу не получится — без людей, без опыта, без инфраструктуры это невозможно», — приводит слова собеседника «Постньюс».

По информации профсоюзов, в России уже обанкротилась 51 шахта, а одна из крупнейших компаний отрасли — «Северный Кузбасс» — находится на грани закрытия. Только в июне компания сократила более 900 сотрудников.

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В России скопилось 100 млн тонн нереализованного угля — отрасль на грани кризиса

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кузбассе из шахты «Шерегешская» были выведены горняки, там заметили вытекание глины. Спасти удалось 230 шахтёров. К сожалению, один работник горнодобывающего предприятия не выбрался, и его тело позже обнаружили под завалами.

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Марина Фещенко
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