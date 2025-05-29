«‎Показуха»: Главу Кузбасса захейтили за фото с шахтёрами, измазавшими ему лицо углём

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с делегацией Правительства РФ спустился в очистной забой шахты «Южная» и получили огромное количество хейта из-за одной фотографии. Комментаторы заявили, что он испачкал лицо углём и «поработал на камеру». Губернатор пояснил изданию «Подъём», что это было сделано по предложению самих шахтёров и является традицией, а не «показухой».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

«Мы действительно с делегацией из правительства спускались в забой. Основная цель была встретиться с трудовым коллективом, с шахтёрами, кто работает под землёй. Мы двигались туда на подъёмном транспорте, на специальном монорельсе, затем шли по забою. Там познакомились с работой проходческого комплекса, с бригадиром и с самой бригадой. Цель была — разобраться и разработать актуальные меры поддержки угольной отрасли», — пояснил Середюк.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Он объяснил, что у шахтёров существует традиция пачкать лицо углём тем, кто впервые попадает в шахту. Таким образом они приобщают новичков к труду. Шахтёры предложили прикоснуться к их традициям: оставить небольшой знак углём. При этом Середюк добавил, что мог бы встретиться с рабочими и в кабинете, но решил спуститься к ним сам, чтобы уважить горняков.