Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 12:59

«‎Показуха»: Главу Кузбасса захейтили за фото с шахтёрами, измазавшими ему лицо углём

Середюк объяснил традицией шахтёров след угля на лице после упрёка в «‎показухе»

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с делегацией правительства РФ спустился в очистной забой шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с делегацией правительства РФ спустился в очистной забой шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Губернатор Кузбасса Илья Середюк вместе с делегацией Правительства РФ спустился в очистной забой шахты «Южная» и получили огромное количество хейта из-за одной фотографии. Комментаторы заявили, что он испачкал лицо углём и «поработал на камеру». Губернатор пояснил изданию «Подъём», что это было сделано по предложению самих шахтёров и является традицией, а не «показухой».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

«Мы действительно с делегацией из правительства спускались в забой. Основная цель была встретиться с трудовым коллективом, с шахтёрами, кто работает под землёй. Мы двигались туда на подъёмном транспорте, на специальном монорельсе, затем шли по забою. Там познакомились с работой проходческого комплекса, с бригадиром и с самой бригадой. Цель была — разобраться и разработать актуальные меры поддержки угольной отрасли», — пояснил Середюк.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в очистном забое шахты «Южная». Обложка © Telegram / Илья Середюк

Он объяснил, что у шахтёров существует традиция пачкать лицо углём тем, кто впервые попадает в шахту. Таким образом они приобщают новичков к труду. Шахтёры предложили прикоснуться к их традициям: оставить небольшой знак углём. При этом Середюк добавил, что мог бы встретиться с рабочими и в кабинете, но решил спуститься к ним сам, чтобы уважить горняков.

«Можно же было пообщаться в кабинете, у директора, где-то ещё. Им было очень важно, что пришли к ним на рабочее место, что не просто на картинках обсуждают вопросы этой профессии, а пришли и разделили с ними часть рабочего дня», — добавил глава Кузбасса.

В Кузбассе началась масштабная эвакуация работников из шахт из-за аварии на подстанции
В Кузбассе началась масштабная эвакуация работников из шахт из-за аварии на подстанции

Ранее Life.ru рассказал, что в Кузбассе из шахты «Шерегешская» были выведены горняки, там заметили вытекание глины. Спасти удалось 230 шахтёров. К сожалению, один работник горнодобывающего предприятия не выбрался, и его тело позже обнаружили под завалами.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar