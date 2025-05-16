В Кузбассе началась масштабная эвакуация работников из шахт из-за аварии на подстанции

Из-за аварии на подстанции в Кузбассе проводят эвакуацию персонала из семи шахт. В трёх населённых пунктах Кемеровской области вырубило свет в результате инцидента. Об этом сообщает местный портал NGS42.

По данным телеграм-канала, шахтёров выводят на поверхность в Ленинск-Кузнецком и Полысаево.

Авария произошла, поскольку на электроустановке в Полысаево замкнуло кабель, в результате чего он загорелся, обесточив соседние населённые пункты. Сейчас специалисты пытаются наладить электроснабжение, пустив энергию по резервной линии. По их словам, скоро всё будет готово.