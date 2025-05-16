В Кузбассе началась масштабная эвакуация работников из шахт из-за аварии на подстанции
NGS42: Из-за аварии на подстанции в Кузбассе эвакуируют работников из семи шахт
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Из-за аварии на подстанции в Кузбассе проводят эвакуацию персонала из семи шахт. В трёх населённых пунктах Кемеровской области вырубило свет в результате инцидента. Об этом сообщает местный портал NGS42.
По данным телеграм-канала, шахтёров выводят на поверхность в Ленинск-Кузнецком и Полысаево.
Авария произошла, поскольку на электроустановке в Полысаево замкнуло кабель, в результате чего он загорелся, обесточив соседние населённые пункты. Сейчас специалисты пытаются наладить электроснабжение, пустив энергию по резервной линии. По их словам, скоро всё будет готово.
Ранее в Кузбассе из шахты «Шерегешской» вывели горняков, заметив вытекание глины. Было спасено 230 шахтёров. К сожалению, один работник горнодобывающего предприятия выбраться не смог, его тело позже нашли под завалами.