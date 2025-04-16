Беременную кошку спасли из дымовой шахты в Москве
В Москве была спасена кошка, застрявшая в дымовой шахте. Оказалось, что она беременна, сообщает пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».
Беременную кошку вытащили из дымовой шахты в Москве. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв
Жители одного из домов на улице Головачёва в районе Люблино услышали жалобное мяуканье, доносящееся из стен. Попытки найти кошку в течение суток не увенчались успехом. Специалисты из Спасрезерва прибыли на место и обнаружили животное в дымовой шахте. С помощью альпинистского снаряжения они смогли вытащить её. После спасения стало известно, что кошка ждёт потомство. В настоящее время решается вопрос о том, куда устроить её и будущих котят.
Ранее Life.ru сообщал, что мотострелок из Архангельска с позывным Север во время разведывательной операции спас маленького котёнка. Боец заметил испуганное пушистое создание, застрявшее в воронке от взрыва среди грязи и обломков. Рискуя своей жизнью, он бросился на помощь и вытащил котёнка из-под огня украинских беспилотников.
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