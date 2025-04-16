Беременную кошку спасли из дымовой шахты в Москве

Жители одного из домов на улице Головачёва в районе Люблино услышали жалобное мяуканье, доносящееся из стен. Попытки найти кошку в течение суток не увенчались успехом. Специалисты из Спасрезерва прибыли на место и обнаружили животное в дымовой шахте. С помощью альпинистского снаряжения они смогли вытащить её. После спасения стало известно, что кошка ждёт потомство. В настоящее время решается вопрос о том, куда устроить её и будущих котят.