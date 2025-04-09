На СВО рассказали об уникальном психологе Ржавом, который работает за тушёнку

Бойцы ВС РФ зачастую заводят четвероногих друзей, которые помогают справляться с тяготами и лишениями в ходе СВО. Однако рыжий котёнок по кличке Ржавый — питомец уникальный. Он служит ротным психологом, причём на окладе. Ежедневно труды пушистика оплачиваются тушёнкой.

Как рассказал корреспондент RG.ru, беременную мать Ржавого спасли российские солдаты при освобождении Курской области. Родившихся котят распределили по блиндажам — один из малышей достался старшему лейтенанту штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Голливуд. Замполит батальона высоко оценил старания питомца по поднятию морального духа бойцов.

«Когда морпехи спускаются в блиндаж, то начинается натуральная карусель — котёнок от избытка чувств прыгает с одного своего братишки на другого, впиваясь в одежду острыми коготками и вызывая добрый смех у своих визави», — подчеркнул корреспондент.