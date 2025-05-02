Тело пропавшего горняка найдено под завалами на шахте в Кузбассе
Шахта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens
Тело пропавшего горняка было обнаружено во время спасательных мероприятий на шахте «Шерегешской» в Кемеровской области. Об этом сообщили в СК РФ по региону. Сейчас осуществляется подготовка к извлечению погибшего на поверхность.
«В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы», — говорится в публикации.
Напомним, 30 апреля в Кузбассе из шахты «Шерегешской» вывели горняков из-за вытекания глины. Всего удалось спасти 230 сотрудников, пропал лишь один человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.