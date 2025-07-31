В России скопилось 100 млн тонн нереализованного угля — отрасль на грани кризиса

К июлю 2025 года в России накопилось около 100 миллионов тонн нереализованного угля, что стало серьёзным ударом по всей отрасли. Об этом сообщил «Постньюс» председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

По его словам, из-за переполненных складов и длительного хранения угля в условиях жары возрастает риск самовозгорания, а шахты, используемые как временные хранилища, вынуждены останавливать работу.

Эксперты оценивают потери угольной промышленности в более чем 250 миллиардов рублей по итогам года. Мохначук возлагает ответственность на собственников предприятий:

«Государство готово помогать, если компании показывают отчетность, но у нас собственники слишком крупные и слишком хитромудрые».

По данным профсоюза, в России уже обанкротилась 51 шахта, а крупнейший игрок рынка — «Северный Кузбасс» — находится в тяжёлом положении. Только в июне компания уволила свыше 900 сотрудников.