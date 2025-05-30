Правительство РФ одобрило пакет мер для поддержки угольной промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указание Минэнерго и Минфину разработать и согласовать до 5 июня критерии, на основании которых будет приниматься решение об оказании государственной поддержки угольным компаниям. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Совместно с Минэнерго Минфину предстоит в срок до 5 июня проработать и утвердить критерии, на основании которых будут приниматься решения о рассмотрении заявок о господдержке отраслевых компаний», — говорится в сообщении.

В рамках мер поддержки угольной отрасли будут разработаны и утверждены программы финансового оздоровления для предприятий. Эти программы могут включать финансовое участие акционеров, а также ограничения на выплаты дивидендов и бонусы руководству, наряду с мерами по сокращению издержек. Кроме того, угольным компаниям будут предоставляться целевые субсидии для частичной компенсации транспортных расходов при экспорте продукции на большие расстояния.

Также, до начала декабря, все угольные предприятия получат отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов. В отдельных случаях, по решению специальной комиссии, эта отсрочка может быть продлена. Вместе с тем для компаний с существенной задолженностью по кредитам будет предусмотрена возможность реструктуризации. Данная мера будет согласована с Банком России.