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10 апреля, 02:55

Кластер по переработке редкоземельных металлов создадут в Сибири

В Сибири создадут кластер по переработке редкоземельных металлов. Обложка © Telegram / Правительство России

В Сибири создадут кластер по переработке редкоземельных металлов. Обложка © Telegram / Правительство России

На территории Сибирского федерального округа планируют создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

«Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики»,сказал Патрушев.

В Кремле высказались о дискуссиях с США по вопросу редкоземельных металлов
В Кремле высказались о дискуссиях с США по вопросу редкоземельных металлов

По данным вице-премьера, в Сибири запасы редкоземельных металлов составляют 18% от общероссийских. В перспективе кластер обеспечит России независимость от импорта такой продукции и позволит выйти на новый технологический уровень.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ЕС свою сделку по редкоземельным металлам. По данным властей, страна производит 19 из 34 видов сырья, которые необходимы для экономики Европейского союза.

Лия Мурадьян
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