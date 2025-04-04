Президент Казахстана предложил ЕС свою сделку по редкоземельным металлам
Токаев предложил создать в Астане региональный центр по редкоземельным металлам
Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам и назвал данное сотрудничество стратегически важным. Такое заявление он сделал во время своего выступления на саммите «Центральная Азия — Европейский Союз» в Самарканде.
Токаев подчеркнул, что сейчас Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, которые необходимы для экономики Европейского союза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам. Также он отметил, что страна в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития реализует проекты в сфере геологоразведки и внедряет современные и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли.
«С целью максимального использования имеющегося потенциала предлагаем создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам в Астане», — заявил казахский президент.
Как отметил Токаев, Казахстан остаётся надёжным поставщиком углеводородов в Европу, а новый центр может стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработке. По его оценке, республика может стать процветающим транзитным узлом, обеспечивая эффективные цепочки поставок между Востоком и Западом. Для этого нужны соответствующая инфраструктура и скоординированные действия государств Центральной Азии. Также в своей речи Токаев выразил признательность президенту Европейского совета Антониу Коште, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и коллегам за неизменную приверженность укреплению многопланового сотрудничества.
А президент России Владимир Путин ранее выразил готовность возобновить поставки алюминия на рынок США. Также он отметил желание предложить сотрудничество в сфере разработки редкоземельных металлов, включая территории Донбасса и Новороссии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев добавил, что Москва и Вашингтон уже начали обсуждения по вопросам редкоземельных металлов.