Президент Казахстана предложил ЕС свою сделку по редкоземельным металлам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам и назвал данное сотрудничество стратегически важным. Такое заявление он сделал во время своего выступления на саммите «Центральная Азия — Европейский Союз» в Самарканде.

Токаев подчеркнул, что сейчас Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, которые необходимы для экономики Европейского союза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам. Также он отметил, что страна в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития реализует проекты в сфере геологоразведки и внедряет современные и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли.

«С целью максимального использования имеющегося потенциала предлагаем создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам в Астане», — заявил казахский президент.