В Кремле высказались о дискуссиях с США по вопросу редкоземельных металлов
Песков: РФ и США не подписывали документов по проектам редкоземельных металлов
Кремль. Обложка © Life.ru
Москва и Вашингтон не подписывали никаких документов по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что американские компании интересуются участием в совместных проектах по добыче ископаемых. Однако в настоящее время никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Пресс-секретарь главы государства назвал данный интерес взаимным, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах с зарубежными контрагентами.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на рынок США. Кроме того, глава государства готов предложить сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон уже начали дискуссии по редкоземельным металлам.