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Регион
31 марта, 10:41

В Кремле высказались о дискуссиях с США по вопросу редкоземельных металлов

Песков: РФ и США не подписывали документов по проектам редкоземельных металлов

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон не подписывали никаких документов по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что американские компании интересуются участием в совместных проектах по добыче ископаемых. Однако в настоящее время никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Пресс-секретарь главы государства назвал данный интерес взаимным, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах с зарубежными контрагентами.

Стало известно, где находятся залежи редкоземельных металлов в России
Стало известно, где находятся залежи редкоземельных металлов в России

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на рынок США. Кроме того, глава государства готов предложить сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон уже начали дискуссии по редкоземельным металлам.

Александр Юнашев
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