В Кремле высказались о дискуссиях с США по вопросу редкоземельных металлов

Москва и Вашингтон не подписывали никаких документов по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что американские компании интересуются участием в совместных проектах по добыче ископаемых. Однако в настоящее время никакой конкретики по этому вопросу пока нет. Пресс-секретарь главы государства назвал данный интерес взаимным, так как речь может идти о взаимовыгодных проектах с зарубежными контрагентами.