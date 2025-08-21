В трёх районах Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в трёх муниципальных районах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В сообщении содержится информация о введении высшего уровня опасности, связанного с возможной атакой дронов.