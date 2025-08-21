Мессенджер MAX
Регион
21 августа, 19:09

В трёх районах Липецкой области объявили угрозу атаки дронов

Артамонов: В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в трёх муниципальных районах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В сообщении содержится информация о введении высшего уровня опасности, связанного с возможной атакой дронов.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР», — написал Артамонов в телеграм-канале.

Ранее МЧС России уведомило о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов в Орловской области. Предупреждение было опубликовано в официальном приложении ведомства. Жителей региона призвали проявлять бдительность из-за потенциальной опасности.

