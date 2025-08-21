В Орловской области объявили угрозу атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
МЧС России объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Орловской области. Соответствующее предупреждение было распространено через официальное приложение ведомства. В нём призывают жителей региона сохранять бдительность в связи с возможной угрозой.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Ранее в Удмуртской Республике, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Татарстане объявлена угроза атак БПЛА после обнаружения украинских дронов в соседних регионах. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о приведении военных подразделений в повышенную готовность и успешной эвакуации аэропорта.