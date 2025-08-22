Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Силами Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в южной части города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности.