Аэропорты Волгограда и Саратова временно закрыли для безопасности
Росавиация ввела временные ограничения в двух аэропортах России. Воздушные гавани Волгограда и Саратова временно не принимают и не отправляют самолёты.
Сообщение о временных ограничениях появилось после 2:00 мск 22 августа.
«Волгоград, Саратова (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — информирует пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.
Отметим, что перед этим появилось сообщение о серии взрывов над Волгоградом. Предположительно, там сработала система ПВО по беспилотным летательным аппаратам, которые двигались на низкой высоте.