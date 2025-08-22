Мессенджер MAX
22 августа, 01:32

Уже четыре аэропорта России ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Самары ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По словам Кореняко, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам стоит следить за обновлениями и быть внимательными к изменениям в расписании рейсов.

Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА
Ранее Life.ru писал, что ограничения на полёты действуют в аэропортах Саратова и Волгограда. Воздушные гавани закрыли ночью 22 августа.

