22 августа, 19:00

В Чёрном море ликвидирована группа спецназа ВМС Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / da-foto

В Чёрном море была уничтожена группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины. Командовал группой Сергей Марченко, известный под позывным Сирко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«13 августа в Чёрном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром капитаном второго ранга Марченко Сергеем Александровичем (позывной Сирко) из Рубановки Херсонской области», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что гибель украинских спецназовцев была вызвана личными мотивами командиров. Кроме того, источник отметил, что неудачи ВСУ на фронте подталкивают Владимира Зеленского к отправке элитных подразделений на обречённые миссии ради достижения незначительных успехов и создания позитивных информационных поводов.

«Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций», — сказал представитель силовых структур.

Новости СВО. Разгром на всех фронтах: ВСУ бегут из-под Александро-Шультино, атака под Тёткино сорвана, Киев готов сдать территорию, 22 августа

Ранее сообщалось, что три члена украинской ДРГ добровольно перешли на сторону ВС РФ и были взяты в плен на территории Брянской области. Их решение последовало за ликвидацией остальной части группы.

Анастасия Никонорова
