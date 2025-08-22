В Чёрном море ликвидирована группа спецназа ВМС Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / da-foto
В Чёрном море была уничтожена группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины. Командовал группой Сергей Марченко, известный под позывным Сирко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«13 августа в Чёрном море ликвидирована группа 801-го центра подводной противодиверсионной борьбы ВМС Украины во главе с командиром капитаном второго ранга Марченко Сергеем Александровичем (позывной Сирко) из Рубановки Херсонской области», — сказал собеседник агентства.
Он заявил, что гибель украинских спецназовцев была вызвана личными мотивами командиров. Кроме того, источник отметил, что неудачи ВСУ на фронте подталкивают Владимира Зеленского к отправке элитных подразделений на обречённые миссии ради достижения незначительных успехов и создания позитивных информационных поводов.
«Друзья погибшего сообщают, что группа Марченко была просто «отправлена на убой» из-за личных мотивов командования 801-го центра, а его жена и дети не получат положенных компенсаций», — сказал представитель силовых структур.
Ранее сообщалось, что три члена украинской ДРГ добровольно перешли на сторону ВС РФ и были взяты в плен на территории Брянской области. Их решение последовало за ликвидацией остальной части группы.