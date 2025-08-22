Новости СВО. Разгром на всех фронтах: ВСУ бегут из-под Александро-Шультино, атака под Тёткино сорвана, Киев готов сдать территорию, 22 августа Оглавление ВС РФ создают котёл: освобождение Александро-Шультино открывает путь к окружению ВСУ Срыв атаки ВСУ под Тёткино и уничтожение лагеря наёмников: итоги боя на границе Ключевой подозреваемый во взрывах «Северного потока» арестован: это гражданин Украины Подоляк допустил замораживание конфликта: Reuters о позициях Киева и Москвы Российские войска продвинулись к Константиновке, ВСУ сдают свои заградотряды, Москва не согласится на мир без Донбасса — дайджест Life.ru. 21 августа, 21:07 Армия России продвигается к Константиновке, создавая котёл у Клебан Быка. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ создают котёл: освобождение Александро-Шультино открывает путь к окружению ВСУ

Армия России освободила Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике. Таким образом, наши войска продолжают продвигаться к Константиновке.

— После освобождения Часова Яра начал формироваться восточный фланг окружения, который расширился после взятия под контроль Александро-Шультина. После разгрома группировки противника, попавшей в котел с горловиной по линии Александро-Калиново — Клебан Бык, высвободившиеся силы могут быть отправлены на этот фланг для расширения плацдарма, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

На севере ДНР также идёт наступление российских войск. Расширяется территория, подконтрольная ВС РФ, вблизи Редкодуба и Торского, а военнослужащие 25-й общевойсковой армии закрепляются в Заречном.

На территории ДНР киевский режим вынужден прибегать к помощи заградотрядов. Вэсэушники из 31-й отдельной механизированной бригады сдали их позиции Армии России. После чего по тем, кто стрелял в спину, был нанесён артиллерийский удар.

Карта СВО на 22 августа 2025 года. Минобороны сообщило об освобождении Александро-Шультино в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Срыв атаки ВСУ под Тёткино и уничтожение лагеря наёмников: итоги боя на границе

В районе Тёткино подразделения ВСУ попытались пересечь границу. Штурмовая группа, понеся потери, вернулась на исходные позиции. В соседней Сумской области обнаружен полигон с колумбийскими наёмниками. В их задачи входило сдержать наступление ВС РФ, начавшееся после освобождения Курской области. Рядом с ними находился пункт управления БПЛА, с которого координировались удары по приграничью. В итоге проблему с колумбийцами, на которых жаловались местные жители, решили ВКС РФ. Около 50 иностранцев ликвидировано.

Ключевой подозреваемый во взрывах «Северного потока» арестован: это гражданин Украины

В Италии задержан украинец, причастный к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным Der Spiegel, он являлся координатором группы водолазов, осуществивших диверсию.

— Одним из координаторов диверсионной операции, произошедшей в сентябре 2022 года, считается гражданин Украины. Он был арестован в провинции Римини во время отдыха с семьёй, — сказано в сообщении прокуратуры.

ВКС России нанесли удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с УМПК и ракеты Х-39. Видео © Telegram / Минобороны России

Подоляк допустил замораживание конфликта: Reuters о позициях Киева и Москвы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов отказаться от территорий, но только по линии боевого соприкосновения.

— Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта... Но де-юре они остались бы украинскими, — рассказал чиновник киевского режима.

Из материала издания Reuters следует, что Москва не пойдёт на такое. Несколько источников говорят о требовании России о полном выводе ВСУ с территории республик Донбасса. Взамен ВС РФ не наступают в Херсонской и Запорожской областях. В рамках сделки возможна передача Украине частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Кроме того, Россия, как и ранее, настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО. Вместе с этим на территории, подконтрольной Киеву, не должно быть иностранных войск.

Авторы Даниил Черных