21 августа, 14:02

Офис Зеленского согласился заморозить конфликт вдоль линии фронта

Подоляк: Украина готова к заморозке конфликта по нынешней линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Украина рассматривает заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения как один из ключевых сценариев окончания боевых действий, но при условии сохранения за этими территориями украинского статуса де-юре. Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта... Но де-юре они остались бы украинскими», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что фундаментом будущих гарантий безопасности для Украины должно стать усиление её армии. Он уточнил, что ВСУ нуждаются в решении вопросов снабжения и финансового обеспечения, чтобы оставаться «сильной и многочисленной» армией, которая станет первой линией обороны.

Ранее первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук заявил, что СВО должна завершиться победой России. Он считает, что оставлять разрешение текущего кризиса будущим поколениям — это наихудший сценарий. В подтверждение своих слов эксперт подчеркнул, что «танцы с бубнами» Владимира Зеленского и руководителей Евросоюза вокруг президента США Дональда Трампа носили непродуктивный характер.

Александра Мышляева
