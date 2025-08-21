Офис Зеленского согласился заморозить конфликт вдоль линии фронта

Украина рассматривает заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения как один из ключевых сценариев окончания боевых действий, но при условии сохранения за этими территориями украинского статуса де-юре. Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта... Но де-юре они остались бы украинскими», — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что фундаментом будущих гарантий безопасности для Украины должно стать усиление её армии. Он уточнил, что ВСУ нуждаются в решении вопросов снабжения и финансового обеспечения, чтобы оставаться «сильной и многочисленной» армией, которая станет первой линией обороны.