СВО должна завершиться победой России. Худшим сценарием для нас было бы оставить текущий конфликт будущим поколениям, заявил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его словам, «танцы с бубнами», которые Владимир Зеленский и лидеры ЕС развели вокруг президента США Дональда Трампа, лишь подтверждают необходимость довести спецоперацию до конца.

«Мы [в Вашингтоне] увидели настоящую военную коалицию антирусскую, именно военную. Она вся сидела в приёмной у Трампа. Можно прямо по лицам перечислить. Это такой момент истины, очень такой важный и показательный, на самом деле, кто является участниками именно военной коалиции», — отметил доктор политических наук.