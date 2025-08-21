«Танцы с бубнами»: Военный эксперт раскрыл худший сценарий окончания СВО
Политолог Пинчук: Будущее поколение не должно разбираться с кризисом на Украине
Обложка © Шедеврум / Life.ru
СВО должна завершиться победой России. Худшим сценарием для нас было бы оставить текущий конфликт будущим поколениям, заявил первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его словам, «танцы с бубнами», которые Владимир Зеленский и лидеры ЕС развели вокруг президента США Дональда Трампа, лишь подтверждают необходимость довести спецоперацию до конца.
«Мы [в Вашингтоне] увидели настоящую военную коалицию антирусскую, именно военную. Она вся сидела в приёмной у Трампа. Можно прямо по лицам перечислить. Это такой момент истины, очень такой важный и показательный, на самом деле, кто является участниками именно военной коалиции», — отметил доктор политических наук.
Тем не менее Трамп смог выйти из этой коалиции и занять позицию арбитра, теперь он извлекает выгоду от обеих сторон, действуя в собственных интересах. Однако России важно помнить о своих интересах, которые заключаются в полной победе. Несмотря на все трудности, пройдя непростой трёхлетний путь, остановиться и переложить ответственность за завершение конфликта на будущее поколение было бы ещё хуже, заключил политолог в беседе с «Царьградом».
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.