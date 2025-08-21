Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:39

«То обнимает, то ругает»: Стало известно, как Трамп «абьюзит» Зеленского

Политолог Козюлин: Трамп зачастую непоследователен в заявлениях по Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В заявлениях президента США Дональда Трампа по отношению к Украине прослеживается непоследовательность, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Обычный жулик»: Трамп знает истинное нутро Зеленского, заявил Медведчук
«Обычный жулик»: Трамп знает истинное нутро Зеленского, заявил Медведчук

По его словам, американский лидер проявляет к Украине то позитивное отношение, то негативное (что характерно для абьюзивных отношений). Однако не стоит придавать большое значение заявлениям Трампа на саммите в Вашингтоне. Вероятно, на политика повлияла лесть лидеров ЕС и Владимира Зеленского, отметил эксперт.

«Трамп часто бывает непоследователен в высказываниях: сегодня он кого-то обнимает, завтра ругает и наоборот», — подчеркнул собеседник URA.ru.

«Просроченный наркоман»: Американист перечислил уступки, на которые пошёл Зеленский
«Просроченный наркоман»: Американист перечислил уступки, на которые пошёл Зеленский

К слову, Зеленский под давлением Трампа пошёл на уступки. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, в ходе саммита в Вашингтоне президент США навязал своему гостю позицию, ранее согласованную с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, то есть необходимость идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar