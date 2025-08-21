«То обнимает, то ругает»: Стало известно, как Трамп «абьюзит» Зеленского
Политолог Козюлин: Трамп зачастую непоследователен в заявлениях по Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
В заявлениях президента США Дональда Трампа по отношению к Украине прослеживается непоследовательность, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
По его словам, американский лидер проявляет к Украине то позитивное отношение, то негативное (что характерно для абьюзивных отношений). Однако не стоит придавать большое значение заявлениям Трампа на саммите в Вашингтоне. Вероятно, на политика повлияла лесть лидеров ЕС и Владимира Зеленского, отметил эксперт.
«Трамп часто бывает непоследователен в высказываниях: сегодня он кого-то обнимает, завтра ругает и наоборот», — подчеркнул собеседник URA.ru.
К слову, Зеленский под давлением Трампа пошёл на уступки. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, в ходе саммита в Вашингтоне президент США навязал своему гостю позицию, ранее согласованную с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, то есть необходимость идти не на временное перемирие, а на долгосрочное урегулирование конфликта.