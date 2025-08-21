«То обнимает, то ругает»: Стало известно, как Трамп «абьюзит» Зеленского

В заявлениях президента США Дональда Трампа по отношению к Украине прослеживается непоследовательность, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

По его словам, американский лидер проявляет к Украине то позитивное отношение, то негативное (что характерно для абьюзивных отношений). Однако не стоит придавать большое значение заявлениям Трампа на саммите в Вашингтоне. Вероятно, на политика повлияла лесть лидеров ЕС и Владимира Зеленского, отметил эксперт.

«Трамп часто бывает непоследователен в высказываниях: сегодня он кого-то обнимает, завтра ругает и наоборот», — подчеркнул собеседник URA.ru.