Любые «преступные игры» Владимира Зеленского на политической арене, в том числе касающиеся вопроса территориальных уступок, обречены на неудачу. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Встреча в Вашингтоне, несмотря на внешний пафос, мало продвинула ситуацию в сторону мира и разрядки. Зеленский приехал в сопровождении европейских мамок и нянек, которые своим видом показывали, что «ребёнка пороть непедагогично», и они дружно зализывали Трампа, уверяя его в своей лояльности и преданности…», — говорится в заявлении политика.

По мнению Медведчука, сейчас «коалиция желающих» стремится сохранить свой состав для переговоров, чтобы обеспечить численное превосходство. В то же время, действия Вашингтона демонстрируют его намерение продолжать оказывать давление на европейские страны, используя украинский кризис в качестве инструмента.

«От Трампа не ускользает, что Зеленский – обычный жулик, но теперь с его помощью он может раздевать Европу. Этот процесс уже пошёл, и европейским политикам деваться некуда», — добавил председатель совета движения.