20 августа, 07:57

«Обычный жулик»: Трамп знает истинное нутро Зеленского, заявил Медведчук

Медведчук: От Трампа не ускользает, что Зеленский является обычным жуликом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP

Любые «преступные игры» Владимира Зеленского на политической арене, в том числе касающиеся вопроса территориальных уступок, обречены на неудачу. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Встреча в Вашингтоне, несмотря на внешний пафос, мало продвинула ситуацию в сторону мира и разрядки. Зеленский приехал в сопровождении европейских мамок и нянек, которые своим видом показывали, что «ребёнка пороть непедагогично», и они дружно зализывали Трампа, уверяя его в своей лояльности и преданности…», — говорится в заявлении политика.

По мнению Медведчука, сейчас «коалиция желающих» стремится сохранить свой состав для переговоров, чтобы обеспечить численное превосходство. В то же время, действия Вашингтона демонстрируют его намерение продолжать оказывать давление на европейские страны, используя украинский кризис в качестве инструмента.

«От Трампа не ускользает, что Зеленский – обычный жулик, но теперь с его помощью он может раздевать Европу. Этот процесс уже пошёл, и европейским политикам деваться некуда», — добавил председатель совета движения.

Ранее Life.ru рассказал, что 18 августа Зеленскому и представителям ЕС, несмотря на различные попытки, всё-таки не удалось навязать своё мнение президенту США Дональду Трампу в ходе беседы в Белом доме. В этот раз глава киевского режима приехал с мощной «группой поддержки». При этом у компаньонов не получилось впихнуть в голову американского лидера свою позицию.

Наталья Афонина
