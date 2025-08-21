Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 15:05

«Стреляли в спину»: Украинские солдаты сдали свой заградотряд российской армии

Кимановский: Бойцы ВСУ передали координаты заградотряда, стрелявшего им в спину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные передали российской армии координаты заградотряда ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, случай произошёл несколько дней назад на южнодонецком направлении. Бойцы 31-й бригады ВСУ сообщили координаты подразделения, так как «заградотряд стрелял им в спину».

Кимаковский уточнил, что после передачи данных позиции заградотряда были накрыты российской артиллерией.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сухецкое, ВСУ бежали из Паковки и Новогеоргиевки, Киев расчехлил F-16, чудовищные потери Украины в СВО, 21 августа
Новости СВО. ВС РФ освободили Сухецкое, ВСУ бежали из Паковки и Новогеоргиевки, Киев расчехлил F-16, чудовищные потери Украины в СВО, 21 августа

К слову, это уже не первый случай, когда украинские военные сдают ВС РФ координаты заградотядов. Не так давно бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar