«Стреляли в спину»: Украинские солдаты сдали свой заградотряд российской армии

Украинские военные передали российской армии координаты заградотряда ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, случай произошёл несколько дней назад на южнодонецком направлении. Бойцы 31-й бригады ВСУ сообщили координаты подразделения, так как «заградотряд стрелял им в спину».