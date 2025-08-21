«Стреляли в спину»: Украинские солдаты сдали свой заградотряд российской армии
Кимановский: Бойцы ВСУ передали координаты заградотряда, стрелявшего им в спину
Украинские военные передали российской армии координаты заградотряда ВСУ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, случай произошёл несколько дней назад на южнодонецком направлении. Бойцы 31-й бригады ВСУ сообщили координаты подразделения, так как «заградотряд стрелял им в спину».
Кимаковский уточнил, что после передачи данных позиции заградотряда были накрыты российской артиллерией.
К слову, это уже не первый случай, когда украинские военные сдают ВС РФ координаты заградотядов. Не так давно бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.