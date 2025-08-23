План Ковёр ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее около 10 взрывов прогремело в Краснодарском крае. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Серия взрывов прозвучала в городе Абинск, а также посёлках Ильский и Афипский. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.