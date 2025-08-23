Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 18:03

ЖК в Петербурге получил повреждения из-за атаки БПЛА

Кадр с выбитыми стёклами ЖК «Огни Залива». Обложка © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?

В жилом комплексе «Огни залива» в Санкт-Петербурге зафиксировано попадание БПЛА. По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, в результате инцидента повреждены два окна.

«Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК «Огни залива». Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета», — написал он в телеграм-канале.

Согласно его информации, несущие элементы фасада остались целыми, и обошлось без жертв.

Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.

Наталья Демьянова
