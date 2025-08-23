ЖК в Петербурге получил повреждения из-за атаки БПЛА
Разумишкин: В петербургском ЖК «Огни залива» повреждены два окна при падении БПЛА
Кадр с выбитыми стёклами ЖК «Огни Залива». Обложка © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?
В жилом комплексе «Огни залива» в Санкт-Петербурге зафиксировано попадание БПЛА. По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, в результате инцидента повреждены два окна.
«Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК «Огни залива». Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета», — написал он в телеграм-канале.
Согласно его информации, несущие элементы фасада остались целыми, и обошлось без жертв.
Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.