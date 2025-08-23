В Петербурге сбили украинский беспилотник

В Санкт-Петербурге сбит украинский БПЛА в Пушкинском районе, сообщил губернатор города Александр Беглов. Он также поблагодарил военнослужащих сил ПВО за чёткие и слаженные действия при подавлении беспилотного летательного аппарата.

«Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.