Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 августа, 14:33

В Петербурге сбили украинский беспилотник

Беглов: В Петербурге сбит вражеский БПЛА, обошлось без пострадавших

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Санкт-Петербурге сбит украинский БПЛА в Пушкинском районе, сообщил губернатор города Александр Беглов. Он также поблагодарил военнослужащих сил ПВО за чёткие и слаженные действия при подавлении беспилотного летательного аппарата.

«Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности района.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство региона. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон над Тосненским районом. При этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

