Над Ленинградской областью сбит беспилотник ВСУ

Дрозденко: Беспилотник сбит над Ленинградской областью, жертв и разрушений нет
Силами противовоздушной обороны над Тосненским районом Ленинградской области был перехвачен и уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём официальном Telegram-канале.
«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.
Дрозденко отметил, что система противовоздушной обороны сработала оперативно и эффективно, позволив избежать каких-либо повреждений инфраструктуры и человеческих жертв.
Несколькими часами ранее губернатор предупреждал о возможном нарушении воздушного пространства беспилотником. Местные жители также были оперативно проинформированы о ситуации через официальные каналы связи, что позволило избежать паники и обеспечить необходимые меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково временно прекратил работу, остановив как приём, так и отправку самолётов. Причиной, по предварительным данным, стала угроза со стороны БПЛА. Эти ограничения были введены для обеспечения безопасности авиаперелётов.