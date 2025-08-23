Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 12:55

Над Ленинградской областью сбит беспилотник ВСУ

Дрозденко: Беспилотник сбит над Ленинградской областью, жертв и разрушений нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силами противовоздушной обороны над Тосненским районом Ленинградской области был перехвачен и уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём официальном Telegram-канале.

«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет»,написал он.

Дрозденко отметил, что система противовоздушной обороны сработала оперативно и эффективно, позволив избежать каких-либо повреждений инфраструктуры и человеческих жертв.

Несколькими часами ранее губернатор предупреждал о возможном нарушении воздушного пространства беспилотником. Местные жители также были оперативно проинформированы о ситуации через официальные каналы связи, что позволило избежать паники и обеспечить необходимые меры предосторожности.

Женщина пострадала в результате атаки более 10 дронов ВСУ на Ленобласть
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково временно прекратил работу, остановив как приём, так и отправку самолётов. Причиной, по предварительным данным, стала угроза со стороны БПЛА. Эти ограничения были введены для обеспечения безопасности авиаперелётов.

