Над Ленинградской областью сбит беспилотник ВСУ

Силами противовоздушной обороны над Тосненским районом Ленинградской области был перехвачен и уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём официальном Telegram-канале.

«Силами ПВО беспилотный аппарат уничтожен в Тосненском районе Ленобласти. Разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Дрозденко отметил, что система противовоздушной обороны сработала оперативно и эффективно, позволив избежать каких-либо повреждений инфраструктуры и человеческих жертв.

Несколькими часами ранее губернатор предупреждал о возможном нарушении воздушного пространства беспилотником. Местные жители также были оперативно проинформированы о ситуации через официальные каналы связи, что позволило избежать паники и обеспечить необходимые меры предосторожности.