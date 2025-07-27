Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 07:51

Женщина пострадала в результате атаки более 10 дронов ВСУ на Ленобласть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области. Над регионом сбито уже более 10 дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница. Пожарные службы также ликвидируют возгорание трёхквартирного дома в посёлке Большая Ижора», – пишет глава региона.

Дрозденко пообещал компенсацию всем жителям региона, чьё имущество пострадало в результате атак беспилотников.

Из-за налёта дронов ВСУ на Ленобласть в аэропорту Пулково задержаны более сотни рейсов. Из онлайн-табло следует, что 49 самолётов не могут вылететь, а 62 рейса задерживаются с прибытием.

Уже четыре аэропорта в России временно закрыли для безопасности
Уже четыре аэропорта в России временно закрыли для безопасности
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar