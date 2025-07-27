Женщина пострадала в результате атаки более 10 дронов ВСУ на Ленобласть

Женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области. Над регионом сбито уже более 10 дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница. Пожарные службы также ликвидируют возгорание трёхквартирного дома в посёлке Большая Ижора», – пишет глава региона.

Дрозденко пообещал компенсацию всем жителям региона, чьё имущество пострадало в результате атак беспилотников.