Женщина пострадала в результате атаки более 10 дронов ВСУ на Ленобласть
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Женщина пострадала в результате падения обломков сбитого беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области. Над регионом сбито уже более 10 дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница. Пожарные службы также ликвидируют возгорание трёхквартирного дома в посёлке Большая Ижора», – пишет глава региона.
Дрозденко пообещал компенсацию всем жителям региона, чьё имущество пострадало в результате атак беспилотников.
Из-за налёта дронов ВСУ на Ленобласть в аэропорту Пулково задержаны более сотни рейсов. Из онлайн-табло следует, что 49 самолётов не могут вылететь, а 62 рейса задерживаются с прибытием.