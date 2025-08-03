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3 августа, 06:23

Аэропорт Пулково в Петербурге временно не отправляет и не принимает самолёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов, предположительно, из-за атаки БПЛА. О введении плана «Ковёр» сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – проинформировала пресс-служба Росавиации в 9:23 утра.

Согласно онлайн-табло, пять рейсов на прилёт отменены, на вылет — 35 задержаны, 5 отменены. Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда. В связи с этим в аэропорту Храброво могут внести корректировки в расписании рейсов.

С 8 утра угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в нескольких районах Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета.

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Андрей Бражников
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