Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в нескольких районов Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.