Губернатор Ленобласти предупредил о возможной опасности атаки БПЛА
В Ленинградской области возможен заход беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти», — написал он.
В юго-западных районах региона отмечается замедление работы мобильного интернета. Снижение скорости связи может быть связано с мерами безопасности и проверкой воздушного пространства.
Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, предположительно, из-за угрозы со стороны БПЛА. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.