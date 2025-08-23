Губернатор Ленобласти предупредил о возможной опасности атаки БПЛА

В Ленинградской области возможен заход беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти», — написал он.

В юго-западных районах региона отмечается замедление работы мобильного интернета. Снижение скорости связи может быть связано с мерами безопасности и проверкой воздушного пространства.