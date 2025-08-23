Десятки рейсов задержали из-за атаки вражеского дрона на Ленобласть

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержано около 60 рейсов после введения временных ограничений на фоне угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил SHOT .

На вылет задержано 29 рейсов, включая международные рейсы в Баку, Ереван, Санью и Батуми. Прилёт 30 рейсов также отложен, ещё три рейса отменены. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и аэропорта.