23 августа, 13:03

Десятки рейсов задержали из-за атаки вражеского дрона на Ленобласть

SHOT: В аэропорту Пулково задержано около 60 рейсов из-за угрозы украинских БПЛА

Около 60 рейсов задержано в аэропорту Санкт-Петербурга из-за введённых ограничений. Обложка © Telegram / SHOT

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержано около 60 рейсов после введения временных ограничений на фоне угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил SHOT.

На вылет задержано 29 рейсов, включая международные рейсы в Баку, Ереван, Санью и Батуми. Прилёт 30 рейсов также отложен, ещё три рейса отменены. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров и аэропорта.

Аэропорт Пулково оценил ущерб от атак беспилотников ВСУ в 100-150 млн рублей
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство региона. По его данным, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон над Тосненским районом. Разрушений и пострадавших при этом не зафиксировано.

Милена Скрипальщикова
