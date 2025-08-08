Аэропорт Пулково оценил ущерб от атак беспилотников ВСУ в 100-150 млн рублей

Петербургский аэропорт Пулково столкнулся с финансовыми потерями из-за участившихся ограничений воздушного пространства. Массовые отмены и задержки рейсов будут стоит гавани от 100 до 150 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на директора по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Фактические убытки авиакомпаний могут быть значительно выше. По словам Халваши, авиаперевозчики адаптируются к сложившейся ситуации, объединяя рейсы на востребованных направлениях, таких как Москва, и используя воздушные суда с большей вместимостью.

«На высокочастотных направлениях, таких как Москва, для восстановления расписания несколько рейсов объединяются в один и выполняются на более вместительных самолётах. Иностранные авиакомпании для выполнения обязательств перед пассажирами ставят дополнительные рейсы», — пояснила Халваши.