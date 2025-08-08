Аэропорт Пулково оценил ущерб от атак беспилотников ВСУ в 100-150 млн рублей
Петербургский аэропорт Пулково столкнулся с финансовыми потерями из-за участившихся ограничений воздушного пространства. Массовые отмены и задержки рейсов будут стоит гавани от 100 до 150 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург» со ссылкой на директора по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.
Фактические убытки авиакомпаний могут быть значительно выше. По словам Халваши, авиаперевозчики адаптируются к сложившейся ситуации, объединяя рейсы на востребованных направлениях, таких как Москва, и используя воздушные суда с большей вместимостью.
«На высокочастотных направлениях, таких как Москва, для восстановления расписания несколько рейсов объединяются в один и выполняются на более вместительных самолётах. Иностранные авиакомпании для выполнения обязательств перед пассажирами ставят дополнительные рейсы», — пояснила Халваши.
Работа в условиях ограничений требует дополнительных затрат, включая организацию питания и размещение пассажиров в гостиницах. Причиной сбоев являются регулярные атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ.
Напомним, что ранее в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Сообщалось также об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде районов Ленинградской области. Позже стало известно, что воздушное пространство продолжает работу в штатном режиме по согласованию со специальными службами.