Аэропорт Пулково возобновил приём и отправку рейсов по согласованию
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Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил приём и выпуск пассажирских самолётов по согласованию со специальными службами. Воздушная гавань просит внимательно следить за информацией на онлайн-табло.
«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их приём и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», – сказано в сообщении Росавиации.
Ранее утром в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в нескольких районах Ленинградской области, для предотвращения удара может быть ограничена работа мобильного интернета.