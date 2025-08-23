Мессенджер MAX
23 августа, 17:30

«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге

SHOT показал момент уничтожения дрона ВСУ в Санкт-Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Момент уничтожения украинского дрона в Санкт-Петербурге попал на видео. Очевидец заснял, как беспилотник взорвался прямо в небе. Кадрами поделился телеграм-канал SHOT.

Момент взрыва дрона над Петербургом. Видео © Telegram/ SHOT

«Очень опасно, идёт, идёт прямо в здание. Не надо! Не надо!» — комментирует голос за кадром.

Напомним, что совсем недавно украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что украинский беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.

Появились кадры из переполненного людьми Пулково, где отменили более 100 рейсов
