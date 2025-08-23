«Идёт, идёт прямо в здание»: Появилось видео взрыва дрона ВСУ у многоэтажки в Петербурге
SHOT показал момент уничтожения дрона ВСУ в Санкт-Петербурге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo
Момент уничтожения украинского дрона в Санкт-Петербурге попал на видео. Очевидец заснял, как беспилотник взорвался прямо в небе. Кадрами поделился телеграм-канал SHOT.
Момент взрыва дрона над Петербургом. Видео © Telegram/ SHOT
«Очень опасно, идёт, идёт прямо в здание. Не надо! Не надо!» — комментирует голос за кадром.
Напомним, что совсем недавно украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что украинский беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.