Появились кадры из переполненного людьми Пулково, где отменили более 100 рейсов
SHOT показал кадры из Пулково, где задержали на прилёт и вылет 83 рейса
Обложка © Telegram/ SHOT
В петербургском аэропорту Пулково сложилась сложная ситуация из-за атаки БПЛА, которая длится уже более двух часов. Пассажиры вынуждены ожидать своих рейсов в стеснённых условиях, при этом более 100 рейсов подверглись задержкам или отмене. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Обстановка в аэропорту Пулково. Видео © Telegram/ SHOT
Обстановка остаётся относительно спокойной. Несмотря на наличие мест в залах ожидания и возможность посидеть в кафе, не все пассажиры могут комфортно разместиться. Некоторым приходится сидеть на лестницах или стоять. Ряд авиакомпаний уже обеспечил пассажиров водой. На данный момент задержано 83 рейса. Из них 47 на прилёт, и 36 — на вылет. Дополнительно отменено 18 рейсов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в воздушное пространство региона. По его данным, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон над Тосненским районом. Разрушений и пострадавших при этом не зафиксировано.