Над российскими регионами сбито 20 украинских БПЛА за два часа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns
Дежурные средства ПВО в течение двух часов сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«23 августа в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, восемь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, семь — над Смоленской, три — над Курской и два — над Калужской областью
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Центральной России. 12 дронов были сбиты над Брянской областью, один — над Калужской