Над российскими регионами сбито 20 украинских БПЛА за два часа

Дежурные средства ПВО в течение двух часов сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«23 августа в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, восемь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, семь — над Смоленской, три — над Курской и два — над Калужской областью