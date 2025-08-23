Мессенджер MAX
23 августа, 11:46

Над российскими регионами сбито 20 украинских БПЛА за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Дежурные средства ПВО в течение двух часов сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«23 августа в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, восемь БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, семь — над Смоленской, три — над Курской и два — над Калужской областью

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Центральной России. 12 дронов были сбиты над Брянской областью, один — над Калужской

