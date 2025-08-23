Мессенджер MAX
23 августа, 04:17

За ночь расчёты ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — четыре — сбили над Ростовской областью, два БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. Ещё один беспилотник перехватили над территорией Краснодарского края.

Бочаров: Двое взрослых и ребёнок ранены при атаке БПЛА по Волгоградской области
Ранее в Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. В результате падения обломков в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.

