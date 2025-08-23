За ночь расчёты ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — четыре — сбили над Ростовской областью, два БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. Ещё один беспилотник перехватили над территорией Краснодарского края.