23 августа, 04:04

В Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА ВСУ

В ночь с 22 на 23 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Ростовской области, на территории региона сработала система противовоздушной обороны. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Слюсарь подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. В результате падения обломков БПЛА в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, массированному удару со стороны Вооружённых сил Украины подверглась Волгоградская область. В результате падения дрона пострадали три человека, включая ребёнка. Инцидент произошёл в городе Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание сухой травы близ хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы для населённого пункта нет.

