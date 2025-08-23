В Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА ВСУ

В ночь с 22 на 23 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Ростовской области, на территории региона сработала система противовоздушной обороны. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Слюсарь подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. В результате падения обломков БПЛА в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.